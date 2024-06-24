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Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine füzelerle saldırdı. Şu ana kadar saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Rus güçlerinin fırlattığı füzeler, bir depolama tesisine isabet etti. O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Rusya, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 20 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan eş zamanlı saldırılardan Ukrayna ve ABD'yi sorumlu tutmuştu.

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da sinagog, kilise ve polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıların ardından Rusya, Ukrayna'yı füzelerle hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinin Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle çifte saldırı düzenlediği duyurdu.

Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Açıklamada, Rus birliklerin aynı yeri yarım saat arayla iki kere vurduğuna dikkat çekilerek, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

18 EV HASAR GÖRDÜ

İlk saldırının hemen ardından saldırı yerine gelen 3 polisin de ikinci saldırıda yaralandığı aktarılan açıklamada, en az 18 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, olay yerinde tüm acil servislerin hizmet verdiği ifade edildi.

Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

TESİSE FÜZE ATILDI, YANGIN ÇIKTI

Ukrayna Bölge Valisi Oleh Kiper, Rus güçlerince fırlatılan iki seyir füzesinden birinin Odessa'da bulunan bir depolama tesisine isabet etmesi sonucu işletmede büyük çapta yangın çıktığını ve saldırı sonucu en az 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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