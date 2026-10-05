Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı, tahminler şaşırttı. Yeni raporlara göre sağanak yağış Çarşamba günü yurdu terk edecek, 8 Ekim Perşembe günü itibarıyla ‘pastırma’ sıcakları etkisini gösterecek. 4-5 gün boyunca sürecek güneşli sıcak sistemin bazı illerde termometreleri 33 dereceye kadar çıkaracağı öngörülüyor. İşte o iller…

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Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu bilgilerini açıkladı. Haftalardır devam eden sağanak yağışlar, yerini yeniden sıcak havaya bırakacak. Peki hangi illerde sıcaklık tavan yapacak? Hangi illerde sıcaklık öncesinde sağanak şiddetini artıracak? İşte uzman isimlerin ekim için müjdesini verdiği ‘Pastırma yazı’ için son tahminler…

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Şiddetli sağanak ve serin havanın ne zaman gideceğini merak edenler için beklenen haber, Meteoroloji’den geldi. Yayımlanan son 5 günlük hava durumu haritasına göre kuvvetli sağanak yağışlar yurdu terk edecek, sıcak hava dalgası kapıya dayandı. İşte gün gün hava durumunun detayları...

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

4-5 GÜN SICAK HAVA ETKİSİ

8 Ekim Perşembe günü itibarıyla yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle Cuma gününden itibaren güney ve batı bölgelerinde termometrelerin 30-33 dereceleri görmesi bekleniyor. Perşembe günü başlayıp hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülen ılık ve güneşli hava dalgasının en az 4 ila 5 gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

SONBAHAR ORTASINDA İKİNCİ YAZ

Perşembe gününden itibaren etkisini gösterecek pastırma sıcaklarıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de de güneşli günler görülecek. İstanbul'da sıcaklıkların 25 dereceye, Ankara'da 23 dereceye, İzmir’de ise 29 dereceye ulaşması bekleniyor.

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

SICAKLIKLAR TAVAN YAPACAK

Öte yandan Cuma günü sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği iller arasında ise şu iller yer alıyor:

Şehir Sıcaklık (°C) Mersin 33 Adana 32 Hatay 31 Kahramanmaraş 31 İzmir 29

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

SAĞANAK YURDU ÇARŞAMBA GÜNÜ TERK EDECEK

Meteoroloji sıcak hava dalgasının yanı sıra sağanak yağış uyarısı da yaptı. Buna göre Pazartesi günü Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve çevresinde görülen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, Salı ve Çarşamba günleri de Doğu Anadolu ile Karadeniz'in doğusunda yerel olarak sürecek. Yağışlı sistemin Çarşamba gecesi itibarıyla yurdu terk etmesiyle birlikte hava tamamen açacak ve pastırma sıcakları yurt genelinde etkisini gösterecek.

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

5 EKİM 2026 PAZARTESİ

Yurdun batı, iç ve güneybatı kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Batı kıyılarında sıcaklıklar 29 dereceye kadar çıkarken, yağış alan doğu bölgelerinde 15 derecelere kadar düşmektedir.

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

6 EKİM 2026 SALI

Yağışlı sistem doğu bölgelerinde etkisini sürdürmektedir. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in bir bölümünde sağanak yağışlar devam ederken, yurdun batı ve iç kesimleri parçalı bulutlu ve güneşlidir. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 30 dereceye ulaşmaktadır.

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA

Yağış alanı iyice daralarak yalnızca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu sınırında etkili olmaktadır. Ülkenin geri kalan büyük bir bölümünde güneşli ve parçalı bulutlu, sakin bir hava durumu hakimdir. İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar istikrarlı seyrini korumaktadır.

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

8 EKİM 2026 PERŞEMBE

Türkiye genelinde hiçbir bölgede yağış beklenmemektedir. Tüm yurt güneşli ve az bulutlu bir havaya teslim olurken, güney sahillerinde hava sıcaklıkları 31 dereceye kadar yükselmektedir.

Etkisi 5 gün sürecek! Meteoroloji 5 günü paylaştı, ‘pastırma’ sıcağı için tarih verdi, termometreler 33 dereceyi görecek

9 EKİM 2026 CUMA

Ülke genelinde yağışsız, güneşli ve açık hava etkisini devam ettirmektedir. Sıcaklıklar yurt genelinde hafif bir artış eğilimindeyken Akdeniz kıyılarında 32-33 derecelere kadar çıkmaktadır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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