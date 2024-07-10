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Evsiz kadın Pendiklileri bezdirdi: Çamaşır suyu ve tuvalet detayı mide bulandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rus Uyruklu, Dilencilik, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik'te 6 aydır sokakta yaşayan bir kadın mahallelinin korkulu rüyası oldu. Dilenerek yaşamını sürdüren kadın hakkında konuşan bölge sakinleri "Bu mahallenin başına bela. Birilerinin evinin önüne gidiyor pisliyor. Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor" ifadelerini kullandı. 

Pendik'in Kavakpınar Mahallesi'nde oturanlar Rus uyruklu olduğunu iddia ettikleri kadından dolayı isyan bayrağını açtı. Yaklaşık 6 aydır sokakta yaşayan kadın, valizleriyle banklarda uyuyor. 

Geçimini para dilenerek sağlayan kadının Rus uyruklu olduğu düşünülüyor. Bireysel ihtiyaçlarını sokakta gideren kadından mahalle sakinleri şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri, çamaşır suyu gibi kimyasal temizlik malzemeleri koklayan kadından çocukların korktuğunu söyledi.

Evsiz kadın Pendiklileri bezdirdi: Çamaşır suyu ve tuvalet detayı mide bulandırdı - 1. Resim

MAHALLELİ CANINDAN BEZDİ

Mahalleli Mehmet Eren, “Kimse gelip sahip çıkmıyor. Burada sokakta yaşıyor. İnsanlardan para istiyor, dilencilik yapıyor. Çevreye rahatsızlık veriyor” derken, İhsan Kılıç, “Polislere belediyeye telefon açtık, geldiler. Buradan gitmiyor. Herhalde çift vatandaşlığı var tahminine göre.

Evsiz kadın Pendiklileri bezdirdi: Çamaşır suyu ve tuvalet detayı mide bulandırdı - 2. Resim

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Gidip geliyor, buraları kirletiyor. Bir şey de diyemiyoruz. Buralara komple diş macunu döküyor. Çamaşır suyunu maskesinin içine döküyor, çekiyor. Çantasına bir baksan neler var neler. Bu mahallenin başına bela.

Evsiz kadın Pendiklileri bezdirdi: Çamaşır suyu ve tuvalet detayı mide bulandırdı - 3. Resim

Birilerinin evinin önüne gidiyor pisliyor. Kimse sahip çıkmıyor. Başımıza bela olmuş, bir şey de diyemiyorsun bir şey yapamıyorsun. Bizim Türkçe dilimizi bilmiyor. İyi yanaştığın zaman aklı yerinde, konuşuyor. Tahminine göre Alt Kaynarca'da kız kardeşi oturuyor. Milletten yemek istiyor, para istiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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