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Gazi eşinin yarım asırlık hayali gerçek oldu! Babası 'olmaz' demişti, 63 yaşında nasiplendi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kıbrıs gazisi Hilmi Kağan'ı evinde ziyaret etti. Vali, gazi eşinin 60 yıllık hayalini dinlerken kayıtsız kalamadı ve çok güzel bir harekette bulundu. Nurcan teyze babasının 'olmaz' dediği hayalini tam 63 sene sonra gerçekleştirdi.

Yürekleri ısıtan görüntüler Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Vali Aydoğdu, arife günü Kıbrıs gazisi Hilmi Kağan ve eşi Nurcan Kağan'a (63) ziyarette bulundu. Aydoğdu, ziyaret sırasında Nurcan Kağan'ın yıllardır içinde sakladığı hayalini öğrendi.

YARIM ASIRLIK HAYALİNE KAYITSIZ KALAMADI

Gençliğinde pilot olma arzusu bulunduğunu anlatan Nurcan Kağan, ailesinin müsaadesiyle bunu gerçekleştiremediğini fakat bu hayalinin kalbinde hep yaşamaya devam ettiğini Aydoğdu'ya söyledi. Vali Aydoğdu’nun girişimleriyle Nurcan Kağan'ın gökyüzü sevdası gerçeğe dönüştü.

Gazi eşinin yarım asırlık hayali gerçek oldu! Babası 'olmaz' demişti, 63 yaşında nasiplendi... - 1. Resim

"BABADAN KALAN 'OLMAZ', YÜREKTEN BİR 'OLDU'YA DÖNÜŞTÜ"

Valiliğin sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Bir ömrün içten dileği kokpite taşındı, babadan kalan ‘olmaz’, yürekten bir 'oldu'ya dönüştü.'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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