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Gaziantep'te dehşet! Borç vermeyen dayısını katletti, her yerde aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te bir şahıs, borç istediği dayısını olumsuz cevap verdiği için öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı yeğenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iddiaya göre Özkan T. isimli şahıs, dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi. Yıldız, parası olmadığını söyleyerek yeğenine olumsuz cevap verdi. Özkan T., olumsuz cevap veren dayısını silahla vurdu.

Olay sonrası ağır yaralanan Faruk Yıldız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeğeni tarafından öldürülen Faruk Yıldız'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SON ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan yeğeni tarafından vurulduktan sonra ağır yaralanan Faruk Yıldız'ın son anları başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, talihsiz adam yerde can çekişirken olay yerindeki vatandaşların '25 dakikadır ambulans gelmedi' yönündeki söylem ve iddiaları ise dikkat çekti.

KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR

Dayısı Faruk Yıldız'ı öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı yeğen Özkan T.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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