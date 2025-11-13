Anadolu Ajansı (AA) • Gaziantep
Gaziantep'te tramvaya yıldırım çarptı
Gaziantep'te yağmurlu havada tramvaya yıldırım isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası yolcular tahliye edildi. Bir süren duran seferler bir süre sonra normale döndü.
Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında seyir halindeki bir tramvaya yıldırım isabet etti; olayda kimse yaralanmazken, seferler kısa bir kesintinin ardından yeniden başladı.
- Gaziantep'te bir tramvaya yıldırım isabet etti.
- Olay, sabah saatlerinde yoğun sağanak altında Karlstad Caddesi'nde meydana geldi.
- Yıldırım isabet etmesine rağmen kimse yaralanmadı.
- Tramvaydaki yolcular tahliye edildi ve seferler kısa süreli durduruldu.
- Ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesiyle seferler yeniden başladı.
Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.
Bir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.
