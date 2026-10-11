Görüldüğü yer tertemiz kabul ediliyor! Nesli tehlike altındaki semender Erzincan’da görüntülendi

Nesli tehlike altındaki benekli semender Erzincan’da görüntülendi. Su ve hava kirliliğine karşı aşırı hassas bir hayvan olması sebebiyle yaşadığı yer çevre kirliliğinin olmadığını ispatlıyor.

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Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde, hayvanların su içtiği çeşmede nesli tehlike altında bulunan bir benekli semender görüntülendi.

Köydeki çeşmede ortaya çıkan benekli semender, bölgenin biyolojik çeşitliliği ve sağlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Nemli alanlarda ve su kaynaklarının çevresinde hayatını sürdüren semenderin görüntülenmesi, tabiat varlıklarının korunmasının önemini gündeme getirdi.

Oğuz köyünde kaydedilen görüntü, Erzincan’ın sahip olduğu doğal zenginliklere ve yaban hayatı çeşitliliğine dikkati çekti.

Benekli semender

BENEKLİ SEMENDER ÇEVRE SAĞLIĞI GÖSTERGESİ

Benekli semenderler, yüksek deri geçirgenlikleri ve temiz suya olan bağımlılıkları sayesinde ekosistemdeki su ve hava kirliliğine karşı aşırı hassas birer biyo-indikatör (çevre sağlığı göstergesi) görevi görürler.

Bu yüzden bir yerde benekli semender olması, bulundukları yerin henüz kirlenmediğini ispatlar.

Benekli semender

Semenderler besin zincirinde üstlendikleri rollerle böcek, örümcek, solucan ve sucul larvaları tüketerek zararlı popülasyonları dengede tutarlar. Özellikle dünyada yalnızca Türkiye ve yakın çevresindeki son derece dar alanlarda yayılış gösteren Lyciasalamandra ve Neurergus cinsleriyle benzersiz bir endemik ve genetik mirası temsil ederler.

Ancak bu kritik türler; dere yatağı ıslahları, HES projeleri ve kontrolsüz su çekimi sonucu yaşanan habitat kaybı, iklim değişikliğine bağlı kuraklık, tarım ilaçlarının su kaynaklarına karışması ve dikkat çekici renkleri nedeniyle maruz kaldıkları biyo-kaçakçılık gibi ciddi tehditlerle de karşı karşıyadır.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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