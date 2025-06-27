"Grip oldum" sanmayın! Asıl suçlu evdeki o eşya olabilir...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, halk arasında "klima hastalığı" olarak bilinen rahatsızlıklara karşı uyarıda bulundu. Dr. Çetin, klima kullanımına bağlı gelişen üst solunum yolu enfeksiyonlarının; burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırma, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte klima kullanımının yaygınlaştığını, ancak serinlemek için başvurulan klimalar, bilinçsiz kullanıldığında ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabildiğini söyledi.

Dr. Çetin, "Klima kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonları; burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırma, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle ofisler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve evlerde uzun süre klimalı ortamlarda kalan kişilerde bu belirtiler daha sık görülüyor" dedi.

Dr. Demet Çetin, "Klimadan gelen soğuk hava, solunum yollarını kurutarak mikropların daha kolay yerleşmesine zemin hazırlar. Ayrıca kirli filtreler, bakterilerin ve virüslerin yayılmasına neden olabilir" diyerek klima bakımının önemine dikkat çekti.

KİMLER DAHA FAZL RİSK ALTINDA

Dr. Demet Çetin risk altında olan hastalarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Alerjik bünyeye sahip kişiler, astım ve KOAH hastaları, çocuklar ve yaşlı bireyler, bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler" şeklinde konuştu.

Klima kullanımıyla ilgili önerilerde bulunan Dr. Demet Çetin, "Klimaları 22-24C arasında çalıştırın, ani sıcak-soğuk geçişlerinden kaçının, filtreleri ayda en az bir kez temizleyin, evinizi sık sık havalandırın, bol su için ve bağışıklığınızı güçlendirecek besinler tüketin" ifadelerine yer verdi.

UZUN SÜREN SOĞUK ALGINLIĞI CİDDİYE ALINMALI

Uzm. Dr. Demet Çetin, "Yaz aylarında grip ya da soğuk algınlığı gibi görünen belirtiler ihmal edilmemeli. Özellikle uzun süren öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi şikayetlerde mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalı" uyarısında bulundu.