Günlerce aç kaldılar, yediklerinde bayılacaklardı...Her şey 10 gram altın içindi! VAR'a bile gidildi

Bursa'da 14'üncüsü düzenlenen Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nda birinci 'gram' farkıyla belli oldu. 3 yarışmacının aynı oranda yemesi üzerine devreye 'VAR' girdi, birinci Ali Kılıç 5 dakikada yediği 11 metre börekle 10 gram altını aldı.

İstanbul'un ardından Bursa 14'üncüsü düzenlenen Geleneksel Börek Yeme Yarışması'na sahne oldu. Yarışmaya katılan onlarca kişi 5.5 dakikada en fazla böreği yemek için resmen savaştı.

BAYGINLIK SEVİYESİNE GELDİLER

35 derece sıcakta ağızlıklarına tıktıkları börekleri yutabilmek için adeta savaş veren yarışmacılar sıcağın altında ecel terleri döktü. Zaman zaman baygınlık seviyesine gelen yarışmacılar başlarından aşağı su döküp börek yemeğe devam ettiler.

BİRİNCİ HASSAS TERAZİ İLE BELLİ OLDU

Renkli görüntülere sahne olan börek yeme yarışmasında birinci ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar aynı uzunlukta 11'er metre börek yiyince devreye hassas terazi girdi.

GRAM FARKIYLA 10 GRAM SAHİBİ OLDU

Yarışmacıların yemeden geride bıraktığı börek parçaları ile kırıklar hassas terazi ile tartılarak yarışmanın birincisi belirlendi. 584 gramla geride en az börek bırakan Ali Kılıç birinciliği kazanıp 10 gram altının sahibi olurken, 624 gram ile Fatma Arslan ikinci olup 5 bin lira, 700 gram ile Uğur Dündar ise üçüncü olup 2 bin 500 lira kazandı.

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"ABUR CUBUR YEMESEYDİM KAZANIRDIM"

Yarışmada dereceye girmek için büyük caba sarf eden yarışmacılar, dereceye girebilmek için günlerdir yemek yemediklerini söyledi. Yarışmanın 2'inci Fatma Arslan ise "Sabah evden çıkarken abur cubur yemiştim. Onları keşke yemeseydim kesin kazanırdım" dedi.

5 DAKİKADA 8 KİLO BÖREK YEDİ

Organizasyonu yapan İkizler Börek Tambu'nun sahibi Hasan Acar, ise "Geleneksel Börek Yeme Yarışması'nın 14'üncüsünü yaptık. Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştik. En uzun börek yeme yarışması yaptık. Yarışmacı arkadaşı tebrik ediyorum, yaklaşık 8 kilo börek yedi. Toplam 40 yarışmacıya 400 kilo börek ikram ettik. 1 ton böreği vatandaşlarımıza ikram ettik. Kazanana 10 gram altın verdik. Geçen yıl 5 gram vermiştik. Bu sefer 10 gram verdik. Bir daha ki yarışa 25 gram altın verip geleneksel börek yeme yarışmamızı devam ettireceğiz" diye konuştu.