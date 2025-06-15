Hakkari'de adliye binasının girişinde çökme meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2025 09:38 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 09:40 - Güncelleme:

Hakkari'de yapımı devam eden yeni adliye binasının temel kazısı, bitişiğinde bulunan ve aktif kullanılan adliye binasının girişinde çökmeye neden oldu.

Hakkari'de, yeni adliye binasının temeli için yürütülen kazı çalışmaları sırasında zemin dengesinin bozulması sonucu, hemen bitişikteki mevcut adliye binasının giriş bölümünde çökme meydana geldi. Giriş kapısının havada asılı kaldığı çökme anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, binanın ön kısmında göçük oluştuğu görüldü. Olayda beton zemin parçalanırken, giriş kapısının altı tamamen boşaldı. Hafta sonu olması sebebiyle binada personel bulunmadığı öğrenildi. İlgili Haber Bir köy tamamen yok oldu! İsviçre’de buzul çökmesi faciası

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir