Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Hakkari'de her yer beyaza büründü, arabalar kara gömüldü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu illerden biri olan Hakkari'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yüksekova ilçesinde arabalar 20 santimi aşan kara gömüldü. Bölgeden gelen fotoğraflar ise görüşmeye değer...

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hakkari kara teslim oldu. Meteorolojinin uyarılarından sonra ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Araçlar kar içinde kaldı.

    Hakkari'de her yer beyaza büründü, arabalar kara gömüldü

    Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli karayolunda tipiden dolayı sürücülerin de ilerlemekte zorlandığı öğrenildi.

    Hakkari'de her yer beyaza büründü, arabalar kara gömüldü
    Kar yağışına en çok sevinen gençler ise kendilerini dışarıya atarak kartopu oynayıp kardan adam yaparken, o anı fotoğrafladılar.
    Kar yağışına sevinen Ferit Fırat isimli genç, “Zaten son zamanlar öyle bir kar yağışı olmuyordu. Ama iki gündür aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor. Arkadaşlarla bu fırsatı kaçırmamak için dışarıya çıktık ve o güzel manzarayı fotoğrafladık” dedi.

    Hakkari'de her yer beyaza büründü, arabalar kara gömüldü

    Öte yandan, Yüksekova Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Hakkari'de her yer beyaza büründü, arabalar kara gömüldü

    OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Yoğun kar yağışından dolayı, Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtti.

    Hakkari'de her yer beyaza büründü, arabalar kara gömüldü

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HakkariKarYüksekova
    Haberler > Yaşam > Hakkari'de her yer beyaza büründü, arabalar kara gömüldü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fabrika patladı, 50 ton zeytinyağı araziye aktı! - YaşamFabrika patladı, 50 ton zeytinyağı araziye aktı!Bir iğneyle hayatı karardı - YaşamBir iğneyle hayatı karardıBu tüyo yiyeceklerin bozulmasını önlüyor - YaşamBu tüyo yiyeceklerin bozulmasını önlüyorTürkiye'de ilk kez denendi, müşteriler sıraya girdi - YaşamTürkiye'de ilk kez denendi, müşteriler sıraya girdiEn stratejik çorba Tarhana! - YaşamEn stratejik çorba Tarhana!Bilim insanı değilseniz buraya giremezsiniz - YaşamBilim insanı değilseniz buraya giremezsiniz20 senelik adet bir pankartla son buldu - Yaşam20 senelik adet bir pankartla son buldu85 yaşında ikizleri oldu - Yaşam85 yaşında ikizleri olduOkul değil fabrika gibi çalışıyor! - YaşamOkul değil fabrika gibi çalışıyor!3 günde hazırlanıyor, bir kaşığı bile vücudu sıcacık yapıyor - Yaşam3 günde hazırlanıyor, bir kaşığı bile vücudu sıcacık yapıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...