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    • Haberler > Yaşam > Hakkari'nin tescilli ürün sayısı artıyor! Çukurca tahini coğrafi işaret aldı

    Hakkari'nin tescilli ürün sayısı artıyor! Çukurca tahini coğrafi işaret aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hakkari&#039;nin tescilli ürün sayısı artıyor! Çukurca tahini coğrafi işaret aldı
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    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile başvurusu yapılan Çukurca tahini coğrafi işaret tescil süreci tamamlandı. Çukurca tahini ile birlikte Hakkari'ye ait toplam tescilli ürün sayısı 11'e ulaşmış oldu.

    Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan 15 Şubat 2024 tarihli ve 167 sayılı Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde Çukurca tahini coğrafi işareti tescillendi.

    Çukurca tahini, 2024 yılı içerisinde Hakkâri adına tescil edilen ilk coğrafi işaretli ürün oldu.

    Böylece, 2017 yılında tescil edilen Doleme, Doğaba, Kıris ve 2022 yılında tescili alınan Yüksekova Çirek peynirine ek olarak 2023 yılında Kade, Kepaye, Girara Huluga, Gulol, Hakkari kilimi ve Gayle Zengil ve 2024 yılında Çukurca tahini ile birlikte Hakkari'ye ait toplam tescilli ürün sayısı 11'e ulaşmış oldu.

    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (DAKA) yapılan açıklamada, Çukurca tahininin Çukurca'da yetişen ve taş değirmende öğütülen susamlar kullanılarak üretilen bir tahin olduğu belirtildi.

     “Susamlar meşe odunu ateşinde kavrulur, su ile dönen taş değirmende öğütülür. Bu sebeple tortu ve üst kısmında yağ tabakası oluşmaz.

    Susamın kavurma süresi uzun olduğu için Çukurca tahini, kahverenginden koyu kahverengi tonlarındadır. Akışkan kıvamlıdır.

    Çukurca tahini, Çukurca ilçesinde uzun bir geçmişe sahiptir. Coğrafi sınırın mutfak kültüründe önemli bir yeri vardır.

    Üretimi, özellikle susamların yetiştirilmesi ve tahin üretimine hazırlanması bakımından coğrafi sınıra özgü nitelik taşır ve ustalık becerisi gerektirir. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur” denildi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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