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Yaşam

Hamam Böceği lideri serbest bırakıldı! Protestoların odağındaki isim kefaretle kurtuldu

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Hamam Böceği lideri serbest bırakıldı! Protestoların odağındaki isim kefaretle kurtuldu
Başlık ResmiHamam Böceği lideri serbest bırakıldı! Protestoların odağındaki isim kefaretle kurtuldu

Hindistan'da seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı protestolarla öne çıkan “Hamam Böceği Halk Partisi”nin liderlerinden Abhijeet Dipke, gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

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"Hamam Böceği Halk Partisi"nin avukatı Ratna Singh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gözaltına alınmasının ardından tutuklanan siyasi hareketin liderlerinden Dipke'nin kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Press Trust of India ajansının haberine göre, Dipke'den, "barışı ihlal etmeme" taahhüdü imzalaması talep edildi.

Hamam Böceği lideri serbest bırakıldı! Protestoların odağındaki isim kefaretle kurtuldu
Başlık ResmiHamam Böceği lideri serbest bırakıldı! Protestoların odağındaki isim kefaretle kurtuldu

Dipke, dün başkent Yeni Delhi'nin Connaught Place bölgesinde partisince düzenlenen bir protesto yürüyüşü öncesi gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesine karşı organize edilen gösterilerde gözaltına alınan "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi", Başbakan Narendra Modi hükümetinin seçim politikalarını protesto ediyor.

Hamam Böceği lideri serbest bırakıldı! Protestoların odağındaki isim kefaretle kurtuldu
Başlık ResmiHamam Böceği lideri serbest bırakıldı! Protestoların odağındaki isim kefaretle kurtuldu

NELER OLDU?

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Kuruluna göre revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Kurulunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve istifa etmesini istiyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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