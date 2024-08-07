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Haberler > Yaşam > Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, 45 yaşında kalbine yenik düştü

Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, 45 yaşında kalbine yenik düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, 45 yaşında kalbine yenik düştü

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşayanlar bugün aldıkları ölüm haberiyle sarsıldı. 

İlçede Milli Eğitim Müdürü olan 45 yaşındaki Zeki Kaya, Kayapınar ilçesindeki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi.

MÜDAHALELER KURTARMADI

İhbar üzerine evine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Kaya’yı hastaneye kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Kaya kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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