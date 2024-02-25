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    • Haberler > Yaşam > Hastalanan buzağısını arabanın bagajında veterinere getirdi, saatlerce başında bekledi

    Hastalanan buzağısını arabanın bagajında veterinere getirdi, saatlerce başında bekledi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yozgat, Buzağı, Veteriner, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yozgat’ta besici Ali Kunduz, hastalanan 20 günlük buzağısını arabasının bagajında veteriner hekime götürdü. İshal teşhisi konulan buzağıya araba bagajında serum takıldı. Hayvan sahibi de serum bitene kadar buzağının başında bekledi.

    Merkeze bağlı Güllüoluk köyünde besicilikle uğraşan Ali Kunduz’un 20 gün önce doğan buzağısı hastalandı. Kunduz, buzağısını otomobilin bagajına koyarak yaklaşık 35 kilometre mesafedeki veterinere götürdü. 

    SAATLERCE BAŞINDA BEKLEDİ

    Bagajda buzağıya ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim, hayvanın ishale bağlı su kaybı yaşadığı için güçsüz duruma düştüğünü belirledi. Veteriner hekim, arabanın bagajında buzağıya iğne yapıp serum taktı. 4. serumun ardından ancak kendisine gelebilen buzağıyı, sahibi saatlerce endişeli gözlerle aracının başında bekledi.

    Hastalanan buzağısını arabanın bagajında veterinere getirdi, saatlerce başında bekledi - 1. Resim

    "HAYVANIM İSHALE YAKALANMIŞTI"

    Güllüoluk köyünden rahatsızlandığı için buzağısını veteriner hekime getiren Ali Kunduz, “Hayvanım ishale yakalanmıştı, ben de veteriner hekime arabamın bagajında getirdim, şimdi tedavi görüyor. Serum taktılar, beslenmesini yaptık, inşallah kurtulur. Daha 20 günlük hayvan, vücudunda sıvı kaybı olduğu için, vücut direncini sağlaması için serum taktılar. Veteriner hekime getirdik hayvanımız canlandı.” dedi.

    Hastalanan buzağısını arabanın bagajında veterinere getirdi, saatlerce başında bekledi - 2. Resim

    Hastalanan buzağısını arabanın bagajında veterinere getirdi, saatlerce başında bekledi - 3. Resim

    Hastalanan buzağısını arabanın bagajında veterinere getirdi, saatlerce başında bekledi - 4. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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