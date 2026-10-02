Hatay’da şaşırtan görüntü! 2 metrelik yılanı çıplak elle yakaladı

Hatay’ın Payas ilçesinde evine yaklaşık 2 metre boyunda karayılan girdiğini gören ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra, "Yılancı Kemal" olarak bilinen Kemal Başer de gitti.

Evin mutfak tezgahının alt kısmındaki karayılanı, Kemal Başer 4 saatlik mücadelenin ardından çıplak elleriyle yakaladı. Yılan tarafından ısırılan Başer’in yılanı yakaladığı o anlar da kameralara yansıdı.

Başer, zorlu mücadelenin ardından yakaladığı karayılanı, doğaya saldı.

Başer, şöyle konuştu.

Belki de sezonun son yılanları bizi resmen zor bir mücadeleyle uğraştırdı. Payas itfaiye ekiplerinin müthiş performansı ve desteğiyle çok uğraştık. Elinize sağlık, siz olmasanız ben alamazdım. En sonunda yılan da yoruldu ve bir açıklık verdi. Yılanı kurtardık ve ev sahibini de kurtardık.