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Hatay'da zeytinlik alanda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay’da zeytinlik alanda çıkan ve fırtınanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında ağaçlar alevlere teslim oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi Kıcı Mahallesi mevkiinde zeytinlik alanda yaşandı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede fırtınanın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Hatay'da zeytinlik alanda korkutan yangın - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında zeytinlik alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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