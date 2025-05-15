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Hatay'ı sağanak ve dolu vurdu! Hayatı felç etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay’da akşam saatlerinde etkisini hissettiren dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda ulaşım aksadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam etkisini gösteren sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

Hatay'ı sağanak ve dolu vurdu! Hayatı felç etti - 1. Resim

SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ 

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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