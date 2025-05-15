Hatay'ı sağanak ve dolu vurdu! Hayatı felç etti
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hatay’da akşam saatlerinde etkisini hissettiren dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda ulaşım aksadı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam etkisini gösteren sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.
SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru