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Sağanak kenti vurdu, her yer su altında kaldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sağanak kenti vurdu, her yer su altında kaldı!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Osmaniye'de öğleden sonra etkili olan  sağanağın ardından merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam ve Kırmacılı köylerindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Sağanak kenti vurdu, her yer su altında kaldı! - 1. Resim

ARAÇLAR SU BİRİKİNTİLERİNDE MAHSUR KALDI

Kadirli ilçesinde su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklardaki araçlar mahsur kaldı. Yağış nedeniyle Kamil Kara Bulvarı tek yönü ulaşıma kapatıldı, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri, mahallelerde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sağanak kenti vurdu, her yer su altında kaldı! - 2. Resim

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, gazetecilere, sağanağın neden olduğu olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla çalışmaları koordineli şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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