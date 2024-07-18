Havalar çok daha sıcak olacak! Meteoroloji uzmanından 'tropik gece' uyarısı

Meteorolojinin son hava tahminine göre önümüzdeki günlerde sıcaklık giderek daha da artacak. Yüzde 95'e kadar çıkacak yüksek nem oranları ile sıcaklıkların 8 derece daha yüksek hissedilmesine yol açması beklenirken Prof. Dr. Orhan Şen 'tropik gece' uyarısında bulundu.

Türkiye, Afrika sıcaklarının etkisiyle resmen kavruluyor. Gün içinde 35°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar yerini daha da sıcağa bırakacak. Meteoroloji ve AFAD'dan yüksek sıcaklara karşı uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen 'tropik gece' uyarısında bulundu. İşte hava durumunun detayları...

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DAHA DA ARTACAK

Meteoroloji'ye göre ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların daha da artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN YÜKSEK NEM UYARISI

AKOM'dan da Afrika sıcakları uyarısı geldi. Hissedilen derecede artan sıcaklıkların etkisi sürecek. Hava sıcaklıklarının 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

METEOLOROJİ UZMANINDAN TROPİK GECE UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 gün Türkiye'de 'tropik gece'nin etkili olacağını duyurdu. Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri sarı ve kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yanı gecelerde aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORU: YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Yüksek sıcaklardan bunalan herkes yağmurun ne zaman yağacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde Salı gününden itibaren yağışı hava hakim olacak.