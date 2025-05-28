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Haberler > Yaşam > Havalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı: Öğrenciler soluğu öğretmenlerinin yanında aldı

Havalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı: Öğrenciler soluğu öğretmenlerinin yanında aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Havalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı: Öğrenciler soluğu öğretmenlerinin yanında aldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar korku salmaya başladı. Bir okulun bahçesine giren engerek yılanı paniğe neden oldu. Öğretmen yaşananları "Yanımda bulunan cesur bir öğrenci ile yılanı çuvala koyduk. Daha sonra boş bir araziye bıraktık" sözleriyle anlattı.

Havalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı: Öğrenciler soluğu öğretmenlerinin yanında aldı - 1. Resim

Havalar ısındı yurdun dört bir yanından yılan haberleri gelmeye başladı. 

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir sitedeki daireye yılan girdi. Evde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yakalanan yılan doğaya salındı.

Havalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı: Öğrenciler soluğu öğretmenlerinin yanında aldı - 2. Resim

Sivas'ta da bir okulun bahçesine giren yılan nedeniyle panik yaşandı. Olaya müdahale eden öğretmen Devran Çelik ve öğrencilerin uğraşları sonucu yılan kontrollü şekilde yakalanarak doğal hayat alanına bırakıldı.

Havalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı: Öğrenciler soluğu öğretmenlerinin yanında aldı - 3. Resim

ÖĞRENCİSİYLE YILANI ÇUVALA KOYDU

Yılanı korkusuzca yakalayarak doğaya bırakan Devran Çelik, "Yılanı ilk başta öğrencilerimiz görmüştü. Çok korkmuşlar, panikle benim yanıma geldiler. Ben yılanı ilk gördüğümde, yılana zarar vermemeleri gerektiğini, onun da zararsız bir hayvan olduğunu söyledim. Kendiliğinden geldiği yere tekrar gideceğini söyledim. Bir süre gözlemledikten sonra yılanın okul binasının içine girmeye çalıştığını fark ettim.

Kontrollü bir şekilde, yanımda bulunan cesur bir öğrenci ile yılanı çuvala koyduk. Daha sonra boş bir araziye bıraktık. Hayvan da bizden çok korkmuştu, zararsız bir hayvandı, kimsenin korkmasına gerek yok" diye konuştu.

Havalar ısındı, engerek yılanları ortaya çıktı: Öğrenciler soluğu öğretmenlerinin yanında aldı - 4. Resim

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA BULDULAR

Türkiye'deki zehirli yılan türlerinden biri olan engerek Kahramanmaraş'ta da görüntülendi.

Daha önce farklı şehirlerde görünen Türkiye'nin en zehrili yılanlarından Engerek, bu kez Kahramanmaraş'ta ortaya çıktı. Merkez Onikişubat ilçesi Ahır dağı yürüyüş yolunda engerek yılanını gören vatandaşlardan Cuma Kızıltaş Hocaoğlu, cep telefonunun kamerasıyla da görüntüsünü çekti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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