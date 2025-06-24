Hayati ilaç eczanelerden toplatılıyor! Kan sulandırıcı kutularından yanlış prospektüs çıktı

Kalp krizi ve felç riskini önlemede kritik rol oynayan Clopidogrel adlı kan sulandırıcı ilacın kutularında, başka bir ilaca ait ve yanlış dilde hazırlanmış prospektüsler bulunması üzerine, hatalı ürünler acil olarak toplatılıyor. Almanya'da eczaneler uyarıldı.

Almanya’da yaşanan ciddi bir ilaç karışıklığı, sağlık sistemini alarma geçirdi.

Clopidogrel Aurobindo adlı hayati öneme sahip kan sulandırıcı ilacın kutularında, farklı bir ilaca ait ve Almanca olmayan prospektüslerin bulunması, hastaları ve sağlık profesyonellerini tedirgin etti. Skandal sonrası ilaç acil olarak geri çağrıldı.

İlaç üreticisi Puren Pharma, Clopidogrel Aurobindo kutularında tansiyon ilacı Perindopril Aurobindo’ya ait prospektüslerin yer aldığını doğruladı. Üstelik bu prospektüsler Almanca değil, Felemenkçe hazırlandı. "Clopidogrel gibi kan pıhtılarını önleyen bir ilaçta yaşanan bu karışıklık, yanlış doz veya kullanım nedeniyle ölümcül sonuçlara yol açabilir" uyarısı yapıldı.

İlgili Haber Ölüme kadar götürebilir... Bitki çayına ilaç muamelesi, artık sadece burada satılacak!

ALMANYA ECZACILAR BİRLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Almanya Eczacılar Birliği İlaç Komisyonu (AMK), 100 adetlik ambalajlarda satılan Clopidogrel Aurobindo 75 mg film kaplı tabletler için resmi geri çağırma süreci başlattı. Etkilenen ürünlerin parti numarası "AAAA24092A", ürün kodu ise "PZN 10012754" olarak duyuruldu.

CLOPİDOGREL İLE PERİNDOPRİL ARASINDAKİ FARK ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Clopidogrel, kalp krizi ve felç riskini azaltmak için kullanılan bir kan sulandırıcı. Buna karşılık Perindopril, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliğini tedavi eden bir ACE inhibitörü. Etki mekanizmaları, dozajları ve yan etkileri tamamen farklı olan bu iki ilacın karıştırılması, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyler için ciddi sağlık tehditleri oluşturuyor.

ECZANELERDEN HASTALARA UYARI: İLAÇ KUTULARINI KONTROL EDİN

Uzmanlar, Almanya’da yaklaşık bir milyon kişinin düzenli olarak Clopidogrel kullandığını belirterek, hastaların ilaç kutularını acilen kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Eczaneler ve klinikler, bu partiye ait ürünleri ellerindeki stoklardan çıkarmalı ve hastaları bilgilendirmeli. Şüpheli durumlarda hastaların doktorlarına ya da en yakın eczaneye başvurmaları öneriliyor.

PROSPEKTÜS KRİZİ İÇİN ACİL ÖNLEM!

Puren Pharma GmbH & Co. KG tarafından başlatılan resmi geri çağırma sürecine göre, etkilenen Clopidogrel Aurobindo ürünlerinin piyasadan çekilmesi ve doğru bilgilendirmenin sağlanması için sağlık otoriteleri iş birliği içinde çalışıyor. Firma, internet sitesinden de duyuru yayınladı.

YANLIŞ KULLANIM RİSKİ BÜYÜYOR

Prospektüsün yanlış dilde ve farklı bir ilaç için hazırlanmış olması, tedavi talimatlarında kafa karışıklığına neden oluyor. "Etken madde doğru olsa bile, hasta yanlış bilgilere göre hareket ettiğinde geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşabilir" uyarısı dikkat çekti.