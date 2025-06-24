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Hayvanları koruma derneği başkanıydı! Horoz dövüştürürken suçüstü basıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hayvanları koruma derneği başkanıydı! Horoz dövüştürürken suçüstü basıldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. horoz dövüştürürken yakalandı. Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli yakalanırken, 20 horoz muhafaza altına alındı.

Köyceğiz'de hayvanları koruma derneği başkanı Ü.B., bahisli horoz dövüşü yaptırırken jandarma ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi orman alanı içinde bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

Hayvanları koruma derneği başkanıydı! Horoz dövüştürürken suçüstü basıldı - 1. Resim

HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ BAŞKANI HOROZ DÖVÜŞTÜRDÜ

Operasyonda, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli şahıs yakalanırken, 20 horoz muhafaza altına alınarak Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı, ayrıca ormanlık alana girmeleri sebebiyle idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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