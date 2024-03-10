Hem tok tutuyor hem de şifa veriyor! Sivaslıların her Ramazan bolca tükettiği Peskütan çorbası

‘Peskütan’ çorbası, Sivas'ta Ramazan ayında bolca tüketilen çorbalardan biri. Bol proteinli ve tok tutan bir çorba olduğu için özellikle oruç tutanların tercihi oluyor.

Geçmişten günümüze kadar uzanan ve halk arasında şifa defosu olarak anılan yöresel Peskütan çorbası, uzun süre tok tuttuğu için özellikle Ramazan ayında sıkça tercih ediliyor.

Peskütan koyun sütünün yoğurduyla hazırlanıyor. Yoğurdun süzülüp un ve tuz katılmasıyla elde ediliyor.

Buzdolabının olmadığı dönemlerde yoğurdu muhafaza etmek için kullanılan bu metot sayesinde sıkça tercih ediliyor.

Bununla yapılan Peskütan çorbası ise sağlığa oldukça faydalı.

"YÜKSEK PROTEİN İÇERİR"

Diyetisyen Gülsüm Hazman, Peskütan çorbasının yüksek protein içerdiğini ve bu yüzden tok tuttuğunu ifade ediyor.

“İçerdiği yarma, nohut, mercimek gibi ürünlerle yüksek protein içerir. Bu nedenle bizim uzun süre tok kalmamızı sağlar.

Ayrıca yüksek posa içeriği sayesinde bağırsaklarımızın düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Bu sebeple Ramazan ayında çok sık tercih edilen bir çorba çeşididir peskütan” diyor.