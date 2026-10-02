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Yaşam

Hepsi poşetten çıktı! Kıbrıs Gazisi bir an bile düşünmeden zabıtaya koştu

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Hepsi poşetten çıktı! Kıbrıs Gazisi bir an bile düşünmeden zabıtaya koştu
Başlık ResmiHepsi poşetten çıktı! Kıbrıs Gazisi bir an bile düşünmeden zabıtaya koştu

Manisa’nın Demirci ilçesinde Kıbrıs Gazisi 74 yaşındaki Ahmet Ünalan, yerde bulduğu piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 8 Ata lira ve bir çift altın küpeyi sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine teslim etti. Ünalan’ın örnek davranışı takdir toplarken, ziynet eşyaları güvenlik kameraları sayesinde belirlenen sahibine eksiksiz şekilde ulaştırıldı.

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Yıllardır İzmir'de yaşayan, bahar aylarında tarla işleri için memleketi Demirci'ye gelen Ünalan, ilçe merkezinde alışverişini tamamladıktan sonra aracına yöneldi.

Hepsi poşetten çıktı! Kıbrıs Gazisi bir an bile düşünmeden zabıtaya koştu
Başlık ResmiHepsi poşetten çıktı! Kıbrıs Gazisi bir an bile düşünmeden zabıtaya koştu

Aracının yanında yerde bir poşet olduğunu fark eden Ünalan, poşetin içinde altın bulunduğunu anlayınca vakit kaybetmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gitti.

Hepsi poşetten çıktı! Kıbrıs Gazisi bir an bile düşünmeden zabıtaya koştu
Başlık ResmiHepsi poşetten çıktı! Kıbrıs Gazisi bir an bile düşünmeden zabıtaya koştu

YERDE BULDUĞU ALTINLARI ZABITAYA TESLİM ETTİ

Zabıta ekipleri tarafından tutanakla teslim alınan poşette yapılan incelemede, piyasa değeri toplamda 400 bin TL civarında 8 Ata lira ve bir çift altın küpe bulunduğu belirlendi. Ekiplerin ilçe merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu ziynet eşyalarının sahibi S.D. belirlendi. Kıymetli eşyalar daha sonra eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Hepsi poşetten çıktı! Kıbrıs Gazisi bir an bile düşünmeden zabıtaya koştu
Başlık ResmiHepsi poşetten çıktı! Kıbrıs Gazisi bir an bile düşünmeden zabıtaya koştu

"BEN SADECE İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, yaptığı davranışın kendisi için doğal olduğunu belirterek, bulunan altınların sahibinin bunları büyük emeklerle kazanmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ünalan, "74 yaşındayım. 1990 yılında köyümden ayrıldım, İzmir'de yaşıyorum. Bahar aylarında Demirci'ye geliyorum. Alışveriş yapmak için ilçe merkezine geldim. İşlerimi bitirip arabamın yanına vardığımda yerde bir poşet gördüm. İçine baktığımda altın olduğunu anladım. Bu altınların ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Hiç düşünmeden Demirci Belediyesi'ne getirip teslim ettim. Sahibi bu altını ne büyük zorluklarla, ne emeklerle kazanmıştır, bunu çok iyi biliyordum. Allah kimseyi böyle imtihanlarla sınamasın. Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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