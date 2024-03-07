Herkes eşit oruç tutacak! Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 3 dakika olacak

Ramazanın ilk günü 6 ilde 13 saat 23 dakika ile en uzun, 12 ilde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Geçen yıl ramazanın ilk günü Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun oruç tutulurken, en kısa süreli oruç 13 saat 47 dakikayla Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da tutuldu.

Geçen yıl 9 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark bu yıl 3 dakikaya indi.

Ramazanın başlayacağı 11 Mart Pazartesi ilk imsak Iğdır'da saat 04.35'de, son imsakın Çanakkale'de saat 05.45'de olacak.

İlk iftarın 18.16'da Iğdır'da, son iftarın 19.26'da Çanakkale'de yapılacak.

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulan iller olacak.

GECE GÜNDÜZ EŞİTLENECEK

İlk gün bazı şehirlerdeki oruç tutma sürelerinin aynı olması 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklanıyor.

Ekinoks gününde gündüz ve gece süreleri eşitleniyor. Bu yüzden de öncesi ve sonrasındaki günlerde zaman farkları çok az yaşanıyor.

Bu yüzden Ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart'ta Hatay'da oruç tutma süresi 13 saat 20 dakikayken Sinop'ta 13 saat 23 dakika olacak.

Ramazanın son günü olan 9 Nisan'da ilk iftar Hakkari'de saat 18.44'te, son iftar ise Edirne'de 19.57'de yapılacak.

Son gün Sinop'ta 14 saat 51 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 30 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak.

21 Mart'taki ekinokstan sonra gündüzler uzamaya, gece kısalmaya başlayacak. Bu yüzden oruç süresi biraz daha uzun olacak.

Ramazanın son günü ekinokstan 20 gün uzaklaşıldığı için en uzun ve kısa oruç tutan şehirlerin tekrar Sinop ve Hatay olacak.