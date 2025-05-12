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Heyelan sonrası ulaşım sağlanamıyor! Ekipler 3 bölge için harekete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Heyelan sonrası ulaşım sağlanamıyor! Ekipler 3 bölge için harekete geçti
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gümüşhane'de meydana gelen heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyor. Bölgede bulunan Tokçam, Yeşilköy ve Aksüt köylerine ulaşımın sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Tokçam, Yeşilköy ve Aksüt köylerine ulaşım sağlayan grup yolunun Varahna mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekiplerce, kaymanın devam ettiğinin belirlenmesi üzerine yolda çalışma başlatılamadı.

Heyelan sonrası ulaşım sağlanamıyor! Ekipler 3 bölge için harekete geçti - 1. Resim

KÖYLERE ORMAN YOLUNDA ULAŞILIYOR 

Söz konusu köylere ulaşım ise orman yolundan sağlanıyor.

Tokçam köyü muhtarı Adem Özşahin, 3 köye ulaşım sağlanan grup yoluna yamaçtan kopan kayaların sürüklendiğini söyledi.

Özşahin, bölgede risk devam ettiği için ekiplerin çalışma başlatamadığını aktararak, kaymakamlık ile görüştüklerini, bölgede yarın çalışma yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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