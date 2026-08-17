İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Akyüz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Ömer Faruk Akyüz, dün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü: Oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ne getirilen öğrenci için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyüz, gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü: Oğlu son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE ÇOK SAYIDA İNSAN KATILDI

Cenaze törenine Türkiye Gazetesi Van Bölge Müdürü Haşim Talay, AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan, DHA Van Bölge Müdürü Feyat Erdemir, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, TSYD Van Temsilcisi İkram Kali, siyasi parti, kurum ve STK temsilcileri, yerel ve ulusal medya çalışanları, İhlas Holding Van Büro çalışanları, Muş ve Bitlis'ten gazeteciler, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.



İHA Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü: Oğlu son yolculuğuna uğurlandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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