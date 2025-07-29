İlçede sokaklar bomboş kaldı! 51 derece ile sıcaklık rekoru kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2025 18:01 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 18:16 - Güncelleme:

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Türkiye'de mevsim normallerin üzerinde devam eden sıcaklıklar birçok bölgede sıcaklık rekorlarına neden oldu. Bilecik’in Osmaneli ilçesinde termometreler 51 dereceyi göstererek sıcaklık rekoru kırdı. İlçede aşırı sıcaklık nedeniyle sokakların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hava sıcaklığı 51 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kalırken, yetkililer sağlık risklerine dikkat çekti. SOKAKLAR BOŞ KALDI Bilecik ve çevresinde iki gündür devam eden sıcak hava, bugün iyice artış gösterdi. Osmaneli’nde aşırı sıcaklık nedeniyle sokakların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi. Yetkililer sıcaklık ve nemdeki bu ani yükselişin, sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunarak, vücut ısısını dengede tutmakta zorluk çeken bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini dile getirdi. 51 DERECE İLE REKOR SICAKLIK Osmaneli'nde termometreler 51 dereceyi gösterirken bölgedeki sıcaklık rekorunu kırmış durumda. İlgili Haber Sıcaklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den yağmur haberi geldi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru