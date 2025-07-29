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İlçede sokaklar bomboş kaldı! 51 derece ile sıcaklık rekoru kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İlçede sokaklar bomboş kaldı! 51 derece ile sıcaklık rekoru kırdı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de mevsim normallerin üzerinde devam eden sıcaklıklar birçok bölgede sıcaklık rekorlarına neden oldu. Bilecik’in Osmaneli ilçesinde termometreler 51 dereceyi göstererek sıcaklık rekoru kırdı. İlçede aşırı sıcaklık nedeniyle sokakların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hava sıcaklığı 51 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokaklar boş kalırken, yetkililer sağlık risklerine dikkat çekti.

SOKAKLAR BOŞ KALDI 

Bilecik ve çevresinde iki gündür devam eden sıcak hava, bugün iyice artış gösterdi. Osmaneli’nde aşırı sıcaklık nedeniyle sokakların neredeyse boş kaldığı gözlemlendi.

İlçede sokaklar bomboş kaldı! 51 derece ile sıcaklık rekoru kırdı - 1. Resim

Yetkililer sıcaklık ve nemdeki bu ani yükselişin, sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunarak, vücut ısısını dengede tutmakta zorluk çeken bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini dile getirdi.

51 DERECE İLE REKOR SICAKLIK

Osmaneli'nde termometreler 51 dereceyi gösterirken bölgedeki sıcaklık rekorunu kırmış durumda.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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