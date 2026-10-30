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Yaşam

İşe gitmek için bisikletine binmişti! 38 yaşındaki adliye çalışanından acı haber

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Amasya’da işe gitmek için bisikletiyle yola çıkan adliye çalışanı Orhan Çelebi, geçirdiği kazada ağır yaralanmasının ardından 3 günlük mücadelesini kaybetti. Depremin ardından memleketi Malatya’dan Amasya’ya gelen 38 yaşındaki Çelebi, görev yaptığı adliye önünde düzenlenen törende gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Edinilen bilgiye göre, geçen Salı günü Savadiye Mahallesi’ndeki evinden bisikletiyle Amasya Adliyesi’ne gitmek için yola koyulan Orhan Çelebi (38), dengesini kaybetmesi üzerine kaldırım taşlarına çarparak yere düştü.

İşe gitmek için bisikletine binmişti! 38 yaşındaki adliye çalışanından acı haber
Başlık Resmiİşe gitmek için bisikletine binmişti! 38 yaşındaki adliye çalışanından acı haber

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İşe gitmek için bisikletine binmişti! 38 yaşındaki adliye çalışanından acı haber
Başlık Resmiİşe gitmek için bisikletine binmişti! 38 yaşındaki adliye çalışanından acı haber

GÖREV YAPTIĞI YERDE TÖREN DÜZENLENDİ

Cenazesi, santral operatörü olarak görev yaptığı Amasya Adliyesi önünde düzenlenen törende helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Malatya’ya uğurlandı.

İşe gitmek için bisikletine binmişti! 38 yaşındaki adliye çalışanından acı haber
Başlık Resmiİşe gitmek için bisikletine binmişti! 38 yaşındaki adliye çalışanından acı haber

İkiz kardeşi Mahmut Çelebi, "Depremzede olan kardeşime Amasya Adliyesi kucak açmıştı. Allah onlardan razı olsun" dedi. Ağabeyi Oktay Çelebi de, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi sonrası kardeşinin Amasya’yı özellikle seçtiğini hatırlattı.

İşe gitmek için bisikletine binmişti! 38 yaşındaki adliye çalışanından acı haber
Başlık Resmiİşe gitmek için bisikletine binmişti! 38 yaşındaki adliye çalışanından acı haber

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt da Çelebi ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı diledi. Yeşilay Amasya Şubesi de bisiklet topluluğu üyesi olan Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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