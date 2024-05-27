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İşine karışanlara sinirlendi, astığı pankart ilgi odağı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hayvan Bakımı, Hayvan Sevgisi, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de işine karışılmasına sinirlenen petshop işletmecisi, kapıya astığı pankartla şehirde ilgi odağı oldu. 25 yıllık işletmeci, "Bıkma noktasına kadar geldim" dedi.

Kırşehir'de 25 yıldır petshop işleten esnaf, hayvanların bakımları ve kafes durumları hakkında gelen eleştirel yorumlara sinirlenerek bir pankart hazırladı. 

İnsanların bilip bilmeden işlerine karışması nedeniyle pankartı hazırladığını söyleyen işletmecisi Yunus Emre Koçak, "Bilen bilmeyen herkes hayvanlar üzerine yorum yapmaya başladı. 25 yıldır bu işi yapıyorum, bıkma noktasına kadar geldim" dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞİN BİLİNCİNDEYİZ"

Gölgede duran ve güneşte bırakılan kafeslerdeki hayvanlar üzerine çok sayıda kişinin yorum yaptığını belirten Koçak, "Hayvanların gölgeye de sıcağa da ihtiyacı var. Bizler yaptığımız işin bilincindeyiz. Bazı zamanlar suyu çekerek vitamin vermek gerekiyor ama insanlar hayvanları neden susuz bıraktığımızı sorguluyor" diye konuştu.

Sözde hayvan sevgisiyle hayvanseverliği karıştıranların çok olduğunu anlatan Koçak, "Son zamanlarda hayvan sevdiğini söyleyen insan çok oldu. Bilen, bilmeyen tüm insanlar konuşuyor. Ben de kızdım ve pankartı hazırladım" ifadesini kullandı.

İşine karışanlara sinirlendi, astığı pankart ilgi odağı oldu - 1. Resim

"BU İŞİ SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

Petshopta bulunan pankartı gören Murat Tekdoğan ise, insanların kendi işlerini doğru şekilde yapmaları gerektiğini ve her şey üzerine konuşmasının doğru olmadığını söyledi.

Esnaf tarafından yazılan pankart şehirde ilgi odağı olurken pankartta şu ifadelere yer verildi:

"'Hayvanlar niye güneşte, gölgede, sıcakta, soğukta, sulu, susuz, yemli, yemsiz' demeyin. Her şeyin farkındayız, merak etmeyin. Sonuçta bu bizim işimiz, siz kendi işinize bakın. Güneşe koysak 'niye güneşte', gölgeye koysak 'neden gölgede' diyorsunuz. Bu işi sizden öğrenecek değiliz."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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