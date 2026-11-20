Almanya'da Andreas Lemke isimli kişi 16 yaşındayken seçtiği İslamiyet'e ilk yıllarda çevresi ve olumsuzluklar nedeniyle odaklanamamasına rağmen hayatını tamamen değiştiren bir karar aldı. Sırt çantası ile yola çıkan Lemke, Berlin'den Mekke'ye gitme kararı aldı. 110 gündür kutsal topraklara yolculuk yapan Alman Lemke, Bursa'da verdiği molada Türkiye'deki kardeşliğe ve sıcak karşılamaya vurgu yaptı.

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Henüz 16 yaşındayken İslamiyet'i seçerek Müslüman olan Alman Andreas Lemke, ilk yıllarda yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle camiden ve dini hayattan uzaklaştı. Yıllar sonra tanıştığı insanların vesilesiyle yeniden İslam'a yönelen Lemke, hayatını değiştiren kararın ardından sırt çantasını alarak Berlin'den Mekke'ye doğru 5 bin 300 kilometrelik yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 110 gündür kutsal topraklara ulaşmak için yürüyen Lemke, Bursa'ya kadar uzanan yolculuğunda açlık, soğuk ve yorgunlukla mücadele etti.

İslamı seçti, Berlinden Mekkeye yürüyor: 110 gündür kutsal topraklar için ilerliyor

Yıllar sonra yeniden İslam'a yönelerek hayatı değişen 42 yaşındaki Andreas Lemke'nin şimdiki en büyük hayali, yürüyerek Mekke'ye ulaşmak ve hac ibadetini yerine getirmek. 16 yaşındayken, Müslüman olan Andreas Lemke'nin İslam yolculuğu, başlangıçta beklediği gibi ilerlemedi. Müslüman olduktan kısa süre sonra farklı kişiler tarafından sürekli uyarıldığını, ne yaparsa yapsın yanlış yaptığının söylendiğini ifade eden Lemke, bu durumun kendisini zamanla İslamiyet'ten uzaklaştırdığını belirtti. Allah'a olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen Lemke, uzun yıllar dinini düzenli şekilde yaşayamadı.

Yıllar sonra tanıştığı insanlar ve yaşadığı manevi değişimle İslam'ı yeniden bilinçli şekilde yaşamaya başlayan Lemke, Kasım 2025'te beş vakit namaza başladı. Geçmiş hayatıyla yüzleşen Alman genç, eski arkadaş çevresiyle iletişimini kesti, sosyal medya hesaplarını kapattı. Hayatındaki fazlalıklardan kurtularak kendisine yeni bir yol çizen Lemke, artık tek hedefinin Allah'ın rızasını kazanmak ve insanlara faydalı olmak olduğunu anladı.

İslamı seçti, Berlinden Mekkeye yürüyor: 110 gündür kutsal topraklar için ilerliyor

ZORLU YOLCULUKTA PES ETMEDİ

Lemke, 2 Ağustos 2026 tarihinde Berlin'den Mekke'ye ulaşmak amacıyla yola çıktı. Yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaki sırt çantasıyla yürüyüşüne başlayan Lemke, yaklaşık 110 gündür kilometrelerce yol kat etti. İlk günlerden itibaren ayaklarında yaralar oluşan, zaman zaman açlık ve soğukla mücadele eden Lemke, yol boyunca farklı ülkelerde insanların yardımlarıyla yoluna devam etti.

İslamı seçti, Berlinden Mekkeye yürüyor: 110 gündür kutsal topraklar için ilerliyor

TÜRKİYE'DE KARDEŞLİĞİN SICAKLIĞI İLE KARŞILANDI

Sancak, Kosova ve Kuzey Makedonya güzergâhlarından geçerek Türkiye'ye ulaşan Lemke, yolculuğunda yalnızca Müslümanlardan değil, farklı inançlara sahip insanlardan da büyük destek gördüğünü söyledi. Lemke, "Türkiye'ye geldikten sonra karşılaştığım misafirperverlik, beni derinden etkiledi. Tanımadığım insanlar beni evlerine davet etti. Yemek ve konaklama ihtiyaçlarımı karşıladı. Türkiye'de gördüğüm ilgi sayesinde yeniden güç buldum" dedi.

İslamı seçti, Berlinden Mekkeye yürüyor: 110 gündür kutsal topraklar için ilerliyor

Yolculuğunun yalnızca bir macera olmadığını vurgulayan Lemke, Mekke'ye ulaşarak hac ibadetini yerine getirmek, Allah'a daha yakın olmak ve hayatına yeni bir yön vermek istediğini ifade etti.

İslamı seçti, Berlinden Mekkeye yürüyor: 110 gündür kutsal topraklar için ilerliyor

Hisar Kapısı Derneği'nde kendisini ağırladıklarını belirten İlahiyatçı Tarihçi Yazar Said Şaşmaz, "Bundan yaklaşık 20 yıl önce Türklerden etkilenerek Müslüman oluyor. Fakat karşılaştıkları insanlar İslamiyet'in zor olduğunu dile getirerek onu soğutuyor. Yasak yasak diyerek kendisini korkutmuşlar. İslamiyetin yaşanılmaz olduğunu düşünmüş. Daha sonra yeniden İslam yolunda ilerlemek istiyor. Oyunculuğu bırakıyor. Sosyal medya hesaplarını kapatıyor. Berlin'den Mekke'ye doğru yola koyuluyor. Uçakla değil de, yürüyerek gitmek istemesinin sebebi, yolda yaşadıklarını yeni açtığı hesaptan paylaşarak insanların islamiyeti seçmelerine vesile olması olmuş. O yüzden yürümeyi tercih etmiş. Allah kendi yoluna çıkanları hiç yalnız bırakmaz. 110 gündür yollarda, 180 günlük bir yol var" diye konuştu.

Kendisini ağırlayanlarla sohbet edip çayını içen Lemke, onlarla vedalaşarak yola çıktı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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