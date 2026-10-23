İstanbul Eyüpsultan'da kolonlarından gelen çatırtı sesleri nedeniyle 5 katlı bina mühürlenirken, Mersin Yenişehir'de duvarlarında derin çatlaklar oluşan 3 katlı bina boşaltıldı. İki şehirde yaşanan gece yarısı tahliyeleri mahalleliye büyük panik yaşattı.

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İstanbul ve Mersin’de peş peşe yaşanan bina tahliyeleri, kentlerdeki yapı güvenliği sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Megakent İstanbul’da bir binanın kolonlarından gelen çatlama sesleri mahalleliyi sokağa dökerken, Mersin’de duvarlarında dev yarıklar oluşan 3 katlı bir bina polis ve AFAD ekiplerince boşaltıldı.

KOLONLAR ÇATIRDADI!

İstanbul Eyüpsultan’a bağlı Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak’ta bulunan 5 katlı binada oturan vatandaşlar kolonlardan ses gelmesi üzerine ihbarda bulundu.

İstanbul ve Mersin'de aynı korku! Çatlayan binalar apar topar boşaltıldı

Olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Belediye mühendislerinin incelemesi sonucunda binanın riskli olduğuna karar verildi.

İstanbul ve Mersin'de aynı korku! Çatlayan binalar apar topar boşaltıldı

Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi. Binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerle kapatılırken binanın yıkım tarihine ise yapılacak detaylı incelemeler sonucunda karar verileceği öğrenildi.

MERSİN’DE 40 KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Benzer bir tahliye alarmı da Mersin’in Yenişehir ilçesinden geldi. 3 katlı binanın çeşitli bölümlerinde henüz bilinmeyen nedenle çatlaklar oluştu.

İstanbul ve Mersin'de aynı korku! Çatlayan binalar apar topar boşaltıldı

İhbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, polis ve Yenişehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de binada inceleme yapan yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul ve Mersin'de aynı korku! Çatlayan binalar apar topar boşaltıldı

Ekipler, binadaki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederek bölgede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul ve Mersin'de aynı korku! Çatlayan binalar apar topar boşaltıldı

Binada yaşayan yaklaşık 40 kişinin Yenişehir Belediyesi Misafirevi'nde misafir edileceği bildirildi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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