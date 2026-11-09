Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

İstanbul'a sis çöktü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul'a sis çöktü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Başlık Resmiİstanbul'a sis çöktü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da etkili olan yoğun sis, kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneş ışınlarının sis tabakasının arasından süzülmesiyle ortaya çıkan manzara dronla havadan görüntülendi. Görüş mesafesinin düşmesi trafikte aksamalara neden oldu. Sis nedeniyle bazı bölgelerde zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

Kaydet
|

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'a sis çöktü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Başlık Resmiİstanbul'a sis çöktü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Görüş mesafesinin önemli ölçüde azalması nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, bazı noktalarda yoğunluk oluştu.

İstanbul'a sis çöktü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Başlık Resmiİstanbul'a sis çöktü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kentin farklı bölgelerinde etkili olan sis, yüksek yapıları adeta sis denizinin içerisinde bıraktı.

İstanbul'a sis çöktü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Başlık Resmiİstanbul'a sis çöktü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Güneş ışınlarının sis bulutları arasından süzüldüğü anlar, havadan kaydedilen görüntülere yansıdı. Kentte oluşan kartpostallık manzaralar izleyenleri hayran bıraktı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.