Yaşam

İstanbul'da sahile konteynerler vurdu! Milyonlarca liralık malzeme kıyıya dağıldı

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İstanbul Çatalca'daki Yalıköy sahiline vuran konteynerlerden çıkan milyonlarca lira değerindeki profesyonel ses sistemleri ve elektronik cihazlar, 2 kilometrelik kıyı şeridine yayıldı. İhbar üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince muhafaza altına alınan ürünlerin bulunduğu konteynerlerin hangi gemiden düştüğü araştırılıyor.

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İstanbul'un Çatalca ilçesinin Karadeniz kıyısında bulunan Yalıköy Sahili ve Kilitburnu mevkiinde 7 Kasım Cumartesi günü, denizde sürüklenen konteynerler dalgaların etkisiyle kıyıya ulaştı. Konteynerleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İÇİNDEN ELEKTRONİK EŞYALAR ÇIKTI

Konteynerlerin içinden profesyonel ses sistemleri ve çeşitli elektronik cihazlar çıktı. Ürünler, dalgaların etkisiyle kumsala ve kayalıklara sürüklendi. İlk bilgilere göre, konteynerden çıkan elektronik ürünlerin yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldığı belirtildi.

İstanbulda sahile konteynerler vurdu! Milyonlarca liralık malzeme kıyıya dağıldı
Başlık Resmiİstanbulda sahile konteynerler vurdu! Milyonlarca liralık malzeme kıyıya dağıldı

Milyonlarca lira değerinde olduğu ifade edilen ürünlerin bir bölümü kıyıya ulaşırken, bazı kutuların ve ekipmanların kayalık alanlara sürüklendiği öğrenildi.

İstanbulda sahile konteynerler vurdu! Milyonlarca liralık malzeme kıyıya dağıldı
Başlık Resmiİstanbulda sahile konteynerler vurdu! Milyonlarca liralık malzeme kıyıya dağıldı

ÜRÜNLER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kıyıya vuran konteyner ve elektronik ürünleri muhafaza altına aldığı bildirildi.

İstanbulda sahile konteynerler vurdu! Milyonlarca liralık malzeme kıyıya dağıldı
Başlık Resmiİstanbulda sahile konteynerler vurdu! Milyonlarca liralık malzeme kıyıya dağıldı

HANGİ GEMİDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Kıyıya vuran konteynerlerin hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman denize düştüğü henüz belirlenemedi. Konteynerlerin denize düşme nedeni ve kıyıya sürüklenme sürecine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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Samsun açıklarında gizemli konteyner! Kıyıya çıkarıldı, içinden çıkan şaşırttı
3. SAYFA

Samsun açıklarında gizemli konteyner! Kıyıya çıkarıldı, içinden çıkan şaşırttı
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çatalca
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