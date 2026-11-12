İstanbul'da sahile konteynerler vurdu! Milyonlarca liralık malzeme kıyıya dağıldı
İstanbul Çatalca'daki Yalıköy sahiline vuran konteynerlerden çıkan milyonlarca lira değerindeki profesyonel ses sistemleri ve elektronik cihazlar, 2 kilometrelik kıyı şeridine yayıldı. İhbar üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince muhafaza altına alınan ürünlerin bulunduğu konteynerlerin hangi gemiden düştüğü araştırılıyor.
İstanbul'un Çatalca ilçesinin Karadeniz kıyısında bulunan Yalıköy Sahili ve Kilitburnu mevkiinde 7 Kasım Cumartesi günü, denizde sürüklenen konteynerler dalgaların etkisiyle kıyıya ulaştı. Konteynerleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İÇİNDEN ELEKTRONİK EŞYALAR ÇIKTI
Konteynerlerin içinden profesyonel ses sistemleri ve çeşitli elektronik cihazlar çıktı. Ürünler, dalgaların etkisiyle kumsala ve kayalıklara sürüklendi. İlk bilgilere göre, konteynerden çıkan elektronik ürünlerin yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldığı belirtildi.
Milyonlarca lira değerinde olduğu ifade edilen ürünlerin bir bölümü kıyıya ulaşırken, bazı kutuların ve ekipmanların kayalık alanlara sürüklendiği öğrenildi.
ÜRÜNLER MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kıyıya vuran konteyner ve elektronik ürünleri muhafaza altına aldığı bildirildi.
HANGİ GEMİDEN DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR
Kıyıya vuran konteynerlerin hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman denize düştüğü henüz belirlenemedi. Konteynerlerin denize düşme nedeni ve kıyıya sürüklenme sürecine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.