İzmir yanıyor... Orman böyle alev aldı, uçaklar müdahale ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2025 23:16 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 23:28 - Güncelleme:

İzmir’in Aliağa ilçesinde orman cayır cayır yanıyor. Çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangının çıkış nedeni belli oldu. Öte yandan yangına 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer müdahale ediyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, çöplük alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe