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Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça'ya sıçrayan orman yangınının feci hali ortaya çıktı. Havadan dronla çekilen görüntüler sararın boyutunu gözler önüne serdi.

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangın, yaklaşık 22 saatlik çalışmanın ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İşte İzmir'deki orman yangını sonrasında küle dönen ormanın hali:

Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi - 1. Resim

Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi - 2. Resim

Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi - 3. Resim

Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi - 4. Resim

Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi - 5. Resim

Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi - 6. Resim

Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi - 7. Resim

Zararın boyutu ortaya çıktı! İzmir'de küle dönen orman dronla görüntülendi - 8. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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