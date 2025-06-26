Dün başlamıştı! İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Foça'ya da sıçramıştı. Orman Genel Müdürlüğü, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla hummalı bir çalışma başlatıldı.

Kara ekipleri yangına gece boyunca aralıksız müdahale etmişti. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden yangını söndürebilmek için çalışmalara başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 46 arazöz, 9 dozer, 13 su ikmal aracı ve su tankeri yangın bölgesine gönderildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gece boyunca verdiğimiz yoğun mücadelenin ardından İzmir Aliağa yangınını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Vatan için cansiperane mücadele eden 'Ormanın Kahramanları'na, bizlere destek veren kurumlarımıza, STK'larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz."

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 12.36 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle Foça ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edilmiş, 2 personel hastaneye kaldırılmış, bir arazöz de yangından zarar görmüştü.