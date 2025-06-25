Anız ve orman yangını geceyi aydınlattı, TOMA ile müdahale devam ediyor
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'da çıkan anız ve orman yangınları geceyi aydınlattı. TOMA ile yangına müdahale sürüyor.
Diyarbakır'ın Silvan ve Çüngüş ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınları geceyi aydınlattı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA ile müdahale ediliyor.
ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI
Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'nde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Geniş alana yayılan yangın, geceyi aydınlattı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çüngüş ilçesinde ise, Arpadare Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve vatandaşların yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak