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Anız ve orman yangını geceyi aydınlattı, TOMA ile müdahale devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da çıkan anız ve orman yangınları geceyi aydınlattı. TOMA ile yangına müdahale sürüyor.

Diyarbakır'ın Silvan ve Çüngüş ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınları geceyi aydınlattı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA ile müdahale ediliyor.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'nde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Anız ve orman yangını geceyi aydınlattı, TOMA ile müdahale devam ediyor - 1. Resim

Geniş alana yayılan yangın, geceyi aydınlattı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anız ve orman yangını geceyi aydınlattı, TOMA ile müdahale devam ediyor - 2. Resim

Çüngüş ilçesinde ise, Arpadare Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anız ve orman yangını geceyi aydınlattı, TOMA ile müdahale devam ediyor - 3. Resim

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve vatandaşların yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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