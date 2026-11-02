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Yaşam

İzmir'de inşaat kazısında toprak kayması! 3 bina tahliye edildi

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İzmir'de inşaat kazısında toprak kayması! 3 bina tahliye edildi
Başlık Resmiİzmirde inşaat kazısında toprak kayması! 3 bina tahliye edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 bina boşaltıldı, 14 kişi tahliye edildi. Evlerine giremeyen vatandaşlardan bazıları otellere yerleştirilirken bir mahalle sakini, gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek yetkililere tepki gösterdi.

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İzmir'de bir inşaatın temel kazısı esnasında toprak kayması yaşandı. Olayın sonrasında inşaatın yakınında olan 3 bina güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Olay, Bayraklı ilçesi Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta olan ve temeli kazılan bir inşaat alanında dün akşam saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir inşaatın temel kazısı esnasında toprak kayması meydana geldi. Olayın sonrasında yapılan ihbarın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Bölgede ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemenin sonrasında, yakınlarda olan ikişer katlı 3 binada tahliye kararı alındı. Binalarda oturan toplam 14 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlardan bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları ise otellere yerleştirildi. Bölge dron ile görüntülendi.

İzmirde inşaat kazısında toprak kayması! 3 bina tahliye edildi
Başlık Resmiİzmirde inşaat kazısında toprak kayması! 3 bina tahliye edildi

"BELEDİYENİN İHMALİNDEN DOLAYI YAŞANDI"

Evi tahliye edilen vatandaşlardan Musa Duman, "Burada inşaat başladı. Olay, belediyenin ihmalinden dolayı yaşandı. Belediye geldi, alanı kazmaya başladılar. ‘Buradan geçiş olmaz, önlem alın' dedim. Belediye yetkilileri de ‘bir şey olmaz' dedi. Müteahhit de ‘Bir şey olmaz, sorumluluk bana ait' dedi. Şu an sorumluluğu kim alacak belli değil. Evimize giremiyoruz, eşim hasta, ilaçları alamıyoruz. Mağduruz" ifadelerini kullandı.

Olay yaşandığı sırada çocuklarının evde olduğunu söyleyen Duman, "Ben o anda işteydim. Çok büyük bir gürültüyle dışarı çıkmışlar. Karşı komşu da ‘sakın inmeyin, merdiven göçtü' demiş. Yetkililer ilgilendi. İstinat duvarı yapılmadığı için burası göçtü" açıklamasında bulundu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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