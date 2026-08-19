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Yaşam

İzmit'te mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mahalle sakinleri, ev ve araçlarının yanı sıra sofralarının da demir tozuyla kaplanmasından şikayetçi. Fabrikadan yayıldığını iddia ettikleri partikülleri mıknatısla temizleyen vatandaşlar, pencerelerini açamadıklarını ve açık havada yemek yiyemediklerini belirterek yaşadıkları mağduriyetin sona ermesini istedi. Camlarını açmakta ve dışarıda yemek yemekte dahi zorlandıklarını belirten bir vatandaş "Yağmur gibi üstümüze demir tozu yağıyor" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Alikahya Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerinin iç kısımlarına, araçlarının üzerine ve sokaklara çöken siyah partiküller nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Söz konusu tozun mahalle yakınlarında faaliyet gösteren paslanmaz çelik fabrikası POSCO Assan TST'den yayıldığını iddia eden mahalleli, yüzeylerde biriken maddeleri mıknatıs yardımıyla topluyor.

İzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”
Başlık Resmiİzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”

"SOFRADA BİLE DEMİR TOZU VAR"

Çocukluğunun Alikahya Atatürk Mahallesi'nde geçtiğini belirten Tugay Ataş, "Biz burada en az 100-120 haneydik. Evimizi, yerlerimizi tek tek cüzi bir miktarda elimizden aldılar, yerlerine fabrika kurdular. Genellikle fabrikalar 2011'de kuruldu ve şu anda onlarla mücadele ediyoruz. Evimizin her yerinde demir tozu. Oturduğum odada demir tozu, akşam yemek yiyeceğim soframı kuruyorum sofrada demir tozu. Her yerde. Benim hayatımın bir köşesinde yer edindi demir tozu. Ciğerlerimize kadar yapıştı. Keza aynı şekilde benim babam hasta, ameliyat oldu. Temiz hava alması lazım, kendini koruması lazım. Her tarafımız fabrikalarla çevrildi" diye konuştu.

İzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”
Başlık Resmiİzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”
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"MAĞDUR DURUMDAYIZ"

Mahallede yaşayan gençlerin durumuna da değinen Ataş, "Mağdur durumdayız. Burada 35-40 gençtik biz, sadece mahallemizden bir tane arkadaşımız çalışıyor. Bize iş vadetmesinler ama bize geleceğimizi vadetsinler. Geleceğimizi köreltmesinler. Çocuklarımız var görüyorsunuz. Onların gelecekleri sıkıntı. Demir tozuyla nereye kadar yaşayacaklar, ne kadar yaşayacaklar? Günümüzde hep sürekli hastalıklar çoğalıyor. Bilemiyoruz, belki de bu demir tozundan bir ton hastalık yayılıyordur" şeklinde konuştu.

İzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”
Başlık Resmiİzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”

"YAĞMUR GİBİ ÜSTÜMÜZE YAĞIYOR"

Demir tozlarının POSCO Assan TST fabrikasından geldiğini savunan Ataş, şöyle devam etti:

"Daha önce de analiz yaptırıldı, test edildi, durduruldu. 3-4 güne kadar yağıyordu, iki günden beri şu anlık bir şey yok, yağmıyor ama madde paslanmaz çelik ürettiklerinde sürekli bacadan malzeme geliyor, demir tozu geliyor. Akıyor mahallemize yağmur gibi, üstümüze yağıyor. Mıknatısla çekiyoruz. Gördünüz zaten; fotoğraflarda da, videolarda da görüyorsunuz. Süpürgeyle evi temizlemeyi bırak, artık mıknatısla evin içinden demir tozu temizliyoruz. O dereceye geldik artık."

İzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”
Başlık Resmiİzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”

"DIŞARIDA YEMEK YENMEYECEK HALE GELDİK"

Demir tozları nedeniyle dışarıda yemek yemekte de zorlandıklarını anlatan Ataş, "Akşamları sofra kuruyoruz dışarıda. Dışarısı ferah ama demir tozu yağıyor üstümüze. Tencerenin kapağını açtığımda demir tozu giriyor içine. Yemeğin içine bakıyorum demir tozu var mı diye. Yediğim tabağı tekrar siliyorum, demir tozu bulaşmış oluyor. Dışarıda bile yemek yenmeyecek hale geldik" ifadelerini kullandı.

İzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”
Başlık Resmiİzmir’de mahalleyi bıktıran sorun! Evlerine, araçlarına, sofralarına yağıyor… “Mıknatısla temizliyoruz”

"MEZARLIKLARIN ÜSTÜ KOMPLE DEMİR TOZU"

Tozların araçların ve mezarlığın üzerine de ulaştığını öne süren Ataş, "Kapalı alandaki arabam, garajımda olan arabamın üstü dahi demir tozu. Siliyorum, yıkıyorum arabamı sürekli, yine aynısı oluyor. Mezarlıklarımız aynı şekilde, mezarlıkların üstü komple demir tozu. Mezarlık zaten fabrikaya daha yakın, fabrikanın dibinde. Biz de fabrikanın dibindeyiz ama mezarlık daha yakın. Her taraf demir tozu olabildiğince" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Ataş, "Gereğinin yapılmasını istiyorum. Artık bizim bir yaşantımız olsun istiyorum. Bizim elimizden tutsunlar, bizi yalnız bırakmasınlar. Bu kirli havaya mahkum etmesinler. Çoktan elimizde olan şartlarımızı bizim elimizden almasınlar. Ondan başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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