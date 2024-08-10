İzmir'in Urla ilçesinde mahallede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Urla'da Bademler Mahallesi'nde çıkan yangın ormana sirayet etti. Aralarında 2 uçak ve 3 helikopterin olduğu çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Urla ilçesi yine alevlere teslim oldu. Bademler Mahallesi'nde orman dışında çıkan yangın ağaçlara sirayet etti.
Yangın saat 16.08'de Bademler Mahallesi'nde orman dışı alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile karadan müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı