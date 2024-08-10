İzmir'in Urla ilçesinde mahallede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 18:11 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Urla'da Bademler Mahallesi'nde çıkan yangın ormana sirayet etti. Aralarında 2 uçak ve 3 helikopterin olduğu çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.