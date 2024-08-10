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İzmir'in Urla ilçesinde mahallede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;in Urla ilçesinde mahallede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Urla'da Bademler Mahallesi'nde çıkan yangın ormana sirayet etti. Aralarında 2 uçak ve 3 helikopterin olduğu çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi yine alevlere teslim oldu. Bademler Mahallesi'nde orman dışında çıkan yangın ağaçlara sirayet etti. 

Yangın saat 16.08'de Bademler Mahallesi'nde orman dışı alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 2 yer ekibi ile karadan müdahale etti.

İzmir'in Urla ilçesinden alevler yükseliyor! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

Yaklaşık 2 saatlik havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. 

İzmir'in Urla ilçesinden alevler yükseliyor! Ekipler olay yerinde - 2. Resim

Bölgede soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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