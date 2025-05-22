Kaçkar Dağları'nda keşfetti... Dünya literatürüne annesinin adını yazdırdı! "Saliha kertenkelesi sonsuza kadar var olacak

Kaçkar Dağları'nda inceleme yapan akademisyen Mehmet Kürşat Şahin, yeni bir kertenkele türü keşfetti. Şahin, genetik olarak diğer kertenkelelerden farklı olan türe annesinin 'Saliha' ismini verdi: darevskia salihae.

Artvin'in Yusufeli ilçesi dünya literatürüne giren bir kertenkele türü keşfedildi. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kürşat Şahin, Kaçkar Dağları'ndaki arazi incelemeleri sırasında keşfettikleri yeni kertenkele türü ve bilimsel araştırmaları hakkında bilgi verdi.

Yusufeli ilçesindeki Barhal Vadisi'nin ilginç bir güneşlenme dinamiğine sahip olduğunu, arazide bunu incelemek için çalışmalar yürütürken yeni bir kertenkele türüyle karşılaştıklarını anlatan Şahin, kertenkeleyi ilk gördüğünde desenlerinin değişik olduğunu fark ettiğini söyledi.

Şahin, "Yeni bir tür olduğunu anlayınca çok heyecanlandım. Yanımda Gümüşhane Üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Muammer Kurnaz vardı, göz göze geldik ve heyecanla birbirimize sarıldık" diye konuştu.

"900 METRELİK ALANDA YAŞIYOR"

Keşfin yapıldığı Barhal Vadisi'nin güneşlenme süresinin diğer vadilere kıyasla oldukça kısa olduğunu dile getiren Şahin, bu orjinal ekolojik koşulların türün hayat alanını da sınırladığını belirtti.

Diğer kertenkele türleri vadinin farklı bölgelerini tercih ederken, keşfedilen yeni türün sadece küçük bir alanda güneşlendiğini aktaran Şahin, "Keşfettiğimiz kertenkele sadece 150 metrelik kaya blokuyla 5-6 metrelik bir kaya yüksekliğinde yani yaklaşık 750 ila 900 metrekarelik bir alanda yaşıyor. Çevresindeki diğer kertenkelelerden de genetik olarak hayli uzak" dedi.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Şahin, kertenkelenin hem morfolojik hem de genetik bazlı analizlerini yaptıklarını ve dünya üzerinde yakın canlı türlerinden oldukça farklı bir tür olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Kertenkelenin keşfinin ardından tür için taksonomik ve etimolojik olarak bir isim belirlemeleri gerektiğini anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başta bulunduğu yer olan Barhal Vadisi'nin adını vermeyi düşündük. Ancak o dönem benim için çok zordu, elim bir hastalık nedeniyle annemi kaybetmiştim. Trabzon'da annemi defnettikten sonra arkadaşım Doç. Dr. Muammer Kurnaz taziyeye geldi. Orada babama keşfimizden bahsederek, keşfimize annemin adı 'Saliha' ismini koymamızı önerdi. Ailecek çok duygulandık.

"SALİHA KERTENKELESİ SONSUZA KADAR VAR OLACAK"

Çünkü bu, dünya için yeni bir tür. Sürüngenlerde yeni bir tür keşfetmek oldukça zor, hele ki bizim ülkemizde. Genç yaşta bu türün kaşiflerinden biri olabildiğim için annemin benimle gurur duyduğuna inanıyorum. Habitatı bozulmadığı sürece adıyla sonsuza kadar yaşayacak. Hepimiz göçüp gitsek de 'Saliha kertenkelesi' sonsuza kadar var olacak. Hala duygulanıyorum."

Türün bilimsel adının "darevskia salihae" olarak literatüre geçtiğini belirten Şahin, kertenkeleyi şimdiye kadar yalnızca Barhal Vadisi'nde tespit ettiklerini, bu nedenle neslinin tükenme riski taşıyabileceğini anlattı.

Şahin, bu konuda koruma ve izleme çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.