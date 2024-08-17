Kahvaltı yaparken evleri küle dönen yaşlı çiftin gözyaşlarını kimse durduramadı

Antalya'da yaşlı bir çift kahvaltı yaparken evlerinde yangın çıktı. Ne olduğunu anlamayan çift yangından canını zor kurtarırken küle dönen eşyaları için gözyaşı döktü. Çiftin "Daha klimayı yeni almıştık, borcu duruyor. Nerde kalacağız, ne yapacağım bilmiyorum" sözleri ise vicdanları sızlattı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Derse çiftinin bu sabahki kahvaltıları hayatlarının en kötü anına sahne oldu. 75 yaşındaki İsmail ve 74 yaşındaki Hacer Derse'nin evinin balkonu bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yükselen alevleri görenler durumu ekiplere haber verdi.

Trafik polisleri caddeyi trafiğe tedbir amaçlı kapatırken, yanan evdeki Derse çifti ve diğer dairelerdekiler kendilerini sokağa attı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 1 saatte söndürülen yangında, evin oturma odasındaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangından dolayı yaşlı çiftin evindeki muhabbet kuşu da öldü.

GÖZYAŞLARI DİNMEDİ

Dumandan etkilenen Derse çifti sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalede bulunuldu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen çiftten Hacer Derse, eşyalarının yanması sonucu büyük üzüntü yaşadı. Sürekli ağlayan yaşlı kadın, oğlu ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılsa da uzun süre gözyaşı döktü.

Kirada oturduğu evindeki yangının söndürülmesinin ardından daireye giren İsmail Derse'nin gözleri doldu. Eşyaların kül olduğunu gören Derse, "Kahvaltı yaparken birden balkon tarafından birden yanmaya başladı ve kaçmak zorunda kaldık. Daha klimayı yeni aldık 75 bin liraya, borcu bitmedi. 13 yıldır burada oturuyordum. Nerde kalacağız, ne yapacağım bilmiyorum" dedi.