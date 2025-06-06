Kamyonetten atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı
Ümraniye'de otoyolda seyir halindeki kamyonetten atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı. Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Ümraniye'de seyir halindeki kamyonetten ipini kopararak yola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı. Kurbanlık, hayvan sahipleri tarafından yolun kenarına çekilirken polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Olay 23.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen açık kasada bulunan kurbanlık dana, ipini kopararak kamyonetin kasasından yola atladı. Yola atlayan hayvanın sağ ön ayağının kırıldığı öğrenildi.
TRAFİKTE AKSAMA OLDU
Hayvan sahipleri tarafından yolun kenarına çekilirken polis ekipleri Çekmeköy istikametine trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Kurbanlık dananın başka bir kamyonete yüklenmesi ve götürülmesi ile trafik akışı yeniden normale döndü.