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Kurbanlıklara konser verdiler! Davullu zurnalı şarkı söylediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlıkların satıldığı merkeze gelen yerel sanatçı Kadir Somer kurbanlıklara davullu zurnalı konser verdi. Somer "Kurban Bayramı öncesi koyunlarımıza moral konseri vermeye geldik" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlık hayvanlara mini konser verildi.

Tarsus'ta hayvan satış merkezine giden yerel sanatçı Kadir Somer, ilginç bir olaya imza attı. Somer, hayvan satış merkezine davul zurna getirerek, hayvanlara mini konser verdirdi.

Kurbanlıklara konser verdiler! Davullu zurnalı şarkı söylediler - 1. Resim

"KOYUNLARIMIZA MORAL OLSUN"

Davul zurna ile 'Bana sor' parçasını çaldıran Somer, Türkiye'de bir ilk yaşattıklarını söyledi.

Somer, "Tarsus'ta bir ilk yapıyoruz. Belki Türkiye'de böyle bir şey görülmedi. Kurban Bayramı öncesi koyunlarımıza moral konseri vermeye geldik. Evet bir ilki yapıyoruz" dedi.

Kurbanlıklara konser verdiler! Davullu zurnalı şarkı söylediler - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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