Kurbanlıklara konser verdiler! Davullu zurnalı şarkı söylediler
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlıkların satıldığı merkeze gelen yerel sanatçı Kadir Somer kurbanlıklara davullu zurnalı konser verdi. Somer "Kurban Bayramı öncesi koyunlarımıza moral konseri vermeye geldik" dedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlık hayvanlara mini konser verildi.
Tarsus'ta hayvan satış merkezine giden yerel sanatçı Kadir Somer, ilginç bir olaya imza attı. Somer, hayvan satış merkezine davul zurna getirerek, hayvanlara mini konser verdirdi.
"KOYUNLARIMIZA MORAL OLSUN"
Davul zurna ile 'Bana sor' parçasını çaldıran Somer, Türkiye'de bir ilk yaşattıklarını söyledi.
Somer, "Tarsus'ta bir ilk yapıyoruz. Belki Türkiye'de böyle bir şey görülmedi. Kurban Bayramı öncesi koyunlarımıza moral konseri vermeye geldik. Evet bir ilki yapıyoruz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru