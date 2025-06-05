Kaçan boğa böyle kurtarıldı! Kilometrelerce koşan kurbanlık çukura düştü

Kurban bayramı arifesinde bağını kopararak kaçan boğa çukura düştü. Rize'de yaşanan olayda kurbanlık boğa iş makinesiyle kurtarıldı.

Rize’de bağını kopararak çay bahçesindeki çukura düşen kurbanlık boğa iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

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BAĞINI KOPARTIP KAÇTI, KİLOMETRELERCE KOŞTU

Olay, Rize merkeze bağlı Erenköy köyünde meydana geldi. Kurban bayramı için alınan boğa ahıra getirilirken bağını kopararak kaçmaya başladı. Kilometrelerce koşan boğa çay bahçesinin içerisine girerek arazide bulunan çukurun içerisine düştü.

ÇUKURA DÜŞEN KURBANI İŞ MAKİNESİ KURTARDI

Boğanın mahsur kaldığını gören sahipleri hemen yardım alabilmek için durumu Rize İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler boğayı paletler yardımı ile iş makinesine bağladı ve bulunduğu yerden çıkardı.

Boğanın çıkarılma anları ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.