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Kanseri yenen çocuğun hayali koca kenti harekete geçirdi: Küçük dilek, büyük dayanışma...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kanseri yenen çocuğun hayali koca kenti harekete geçirdi: Küçük dilek, büyük dayanışma...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Samet Demir, kanseri yenen oğlunun 'balon uçurma' isteğini sosyal medyadan paylaştı, binlerce kişi etkilendi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alber Yeğin, çağrıya sessiz kalmayıp 25 Mayıs'taki organizasyonu üstlendi.

Sosyal medya, Samet Demir isimli vatandaşın duygu dolu paylaşımıyla hüzünlendi. Baba Demir,  kanser olan oğlunun hastalığı yendiğini ve balon uçurmak istediğini paylaştı. 

Demir'in "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" şeklindeki paylaşımı hızla binlerce kişiye ulaştı. 

Kanseri yenen çocuğun hayali koca kenti harekete geçirdi: Küçük dilek, büyük dayanışma... - 1. Resim

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bu çağrıya kayıtsız kalmayarak, sosyal medya üzerinden Samet Demir ve oğluna cevap verdi.

AİLEYE MORAL OLDU

Başkan Yeğin, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs'ta Sancaktepe Meydan Parkı'nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" diyerek, aileye moral kaynağı oldu.

Kanseri yenen çocuğun hayali koca kenti harekete geçirdi: Küçük dilek, büyük dayanışma... - 2. Resim

25 MAYIS'TA BALONLAR UÇACAK

Başkan Yeğin'in daveti, baba ve oğul için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Sancaktepe Belediyesi, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli hazırlıklara başladı.

25 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte, kanseri yenen küçük çocuk, istediği gibi balonlar gökyüzüne doğru umut dolu bir yolculuğa çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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