Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Yaşam > Karısını 2 ayda iki kez kaçırıp binlerce lira fidye istediler

    Karısını 2 ayda iki kez kaçırıp binlerce lira fidye istediler

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Fidye, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’da 4 ay önce evlenen adam, eşinin 2 kere kaçırıldığını, ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip geri aldığını şimdi de 25 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Eşi kaçırılan Salih İsmail, "Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim" dedi.

    Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen tarım işçisi Salih İsmail (22), 4 ay önce Dilan İsmail (18) ile evlenip merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşamaya başladı. İddiaya göre, 2 ay önce Dilan İsmail'i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve eşini arayıp 20 bin dolar fidye istedi. 

    DÜĞÜN TAKILARINI BOZDURUP VERDİ

    Çaresiz kalan İsmail, polise dahi haber vermeyip düğün takılarını bozdurarak, şahısların istediği yere götürüp bıraktı. Birkaç gün sonra ise şahıslar, Salih İsmail’in eşini geri getirdi.

    Karısını 2 ayda iki kez kaçırıp binlerce lira fidye istediler - 1. Resim

    YİNE KAÇIRDILAR

    Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i arıyor.

    Karısını 2 ayda iki kez kaçırıp binlerce lira fidye istediler - 2. Resim

    “EŞİMİ ÖZLEDİM”

    İhlas Haber Ajansı’na konuşan Salih İsmail, “Benim eşimi kaçırdılar. İlk kaçırdıklarında 20 bin doları ödedim. Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim, ona bir şey yaparlar diye korkuyorum” dedi.

    Karısını 2 ayda iki kez kaçırıp binlerce lira fidye istediler - 3. Resim

    “HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ”

    Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgiç, “Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar 'kız Almanya’da şu anda' dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tüyler ürperten olay! Öldükten 3 yıl sonra köyde ortaya çıkmıştı! O adam bir kez daha öldü - YaşamTüyler ürpertici! 1979'da ölen adam, dün bir kez daha öldüÖrgü life 1.750 lira veren turist sosyal medyada viral oldu, yorumlar peş peşe geldi! - YaşamÖrgü life 1.750 lira veren turist sosyal medyada viral oldu, yorumlar peş peşe geldi!Simit, dünyanın en iyi ekmeği seçildi - YaşamSimit, dünyanın en iyi ekmeği seçildiTarihi eser satmaya çalışan şahıs yakalandı! Aracından neler çıktı neler - YaşamTarihi eser satmaya çalışan şahıs yakayı ele verdiAnnesinin bakmadığı oğlağı evlerinde bebek gibi büyütüyorlar - YaşamTorunlarının ismini verdikleri oğlağa bebek gibi bakıyorlar17 yıl hamile numarası yaparak devleti milyonlarca lira dolandırdı - Yaşam17 yıl hamile numarası yaparak devleti dolandırdıDünyada her yıl 4.2 milyon kişi hava kirliliğinden hayatını kaybediyor! Çare yenilenebilir enerjide - YaşamHer yıl 4 milyon insanı öldürüyor! Çaresi yine doğada
    Sonraki Haber Yükleniyor...