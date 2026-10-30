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Yaşam

Kastamonu'da esrarengiz olay! Tarlasını sürerken buldu, içinden çıkanlar tüyler ürpertti

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Kastamonu'da esrarengiz olay! Tarlasını sürerken buldu, içinden çıkanlar tüyler ürpertti
Başlık Resmi Kastamonu'da esrarengiz olay! Tarlasını sürerken buldu, içinden çıkanlar tüyler ürpertti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tarlasını süren çiftçi hayatının şokunu yaşadı. Durumu hemen jandarmaya haber verdi, adrese gelen ekiplerle birlikte açılan kapağın içinden çıkanlar ise şaşkına çevirdi.

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Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Örhen köyü Çay Mahallesi'nde meydana geldi. F.A. isimli çiftçi, tarlasını traktörle sürerken pulluğuna lahit kapağının takıldığını fark etti.

Kastamonu'da esrarengiz olay! Tarlasını sürerken buldu, içinden çıkanlar tüyler ürpertti
Başlık ResmiKastamonu'da esrarengiz olay! Tarlasını sürerken buldu, içinden çıkanlar tüyler ürpertti

Durumu jandarmaya bildiren çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

Kastamonu'da esrarengiz olay! Tarlasını sürerken buldu, içinden çıkanlar tüyler ürpertti
Başlık ResmiKastamonu'da esrarengiz olay! Tarlasını sürerken buldu, içinden çıkanlar tüyler ürpertti

Lahitte bulunan kemik ve diğer malzemeler, incelenmek üzere teslim alındı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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